Умер известный челнинский стоматолог Зуфар Гайфутдинов

«Мы любили доктора Гайфутдинова, доверяли его профессионализму, прислушивались к его мнению, были благодарны за человеческое участие и внимание. Горько от того, что грамотный, ответственный, преданный своему делу врач, ушел так рано из жизни», — выразила соболезнования главврач Стоматологической поликлиники № 3 Лилия Шарипова.