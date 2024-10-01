Умер известный челнинский стоматолог Зуфар Гайфутдинов

В Набережных Челнах ушел из жизни известный врач, стоматолог-хирург-имплантолог Стоматологической поликлиники № 3 Зуфар Гайфутдинов. Более 30 лет он посвятил работе в сфере здравоохранения.
«Мы любили доктора Гайфутдинова, доверяли его профессионализму, прислушивались к его мнению, были благодарны за человеческое участие и внимание. Горько от того, что грамотный, ответственный, преданный своему делу врач, ушел так рано из жизни», — выразила соболезнования главврач Стоматологической поликлиники № 3 Лилия Шарипова.
Прощание с Зуфаром Гайнутдиновым пройдет в мечети Тауба 2 октября в 8.00, сообщает Горздрав Набережных Челнов.