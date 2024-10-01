Осенний призыв стартовал в Челябинской области

В состав комиссий войдут представители органов власти, военкоматов, медицинских учреждений и образовательных организаций. «В соответствии со статьями 26 и 29 Федерального закона “О воинской обязанности и воинской службе” и в целях организованного проведения в октябре—декабре 2024 года призыва граждан 1994−2006 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу постановляю создать призывную комиссию Челябинской области и утвердить ее состав, а также создать комиссии в муниципалитетах», — говорится в документе.