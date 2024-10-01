Осенний призыв стартовал в Челябинской области

С 1 октября в Челябинской области, как и по всей России, стартовал осенний призыв в армию. Губернатор Алексей Текслер подписал постановление о создании призывных комиссий региона и муниципальных образований. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.
В состав комиссий войдут представители органов власти, военкоматов, медицинских учреждений и образовательных организаций. «В соответствии со статьями 26 и 29 Федерального закона “О воинской обязанности и воинской службе” и в целях организованного проведения в октябре—декабре 2024 года призыва граждан 1994−2006 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу постановляю создать призывную комиссию Челябинской области и утвердить ее состав, а также создать комиссии в муниципалитетах», — говорится в документе.
Постановление опубликовано 30 сентября 2024 года. Кампания продлится до 31 декабря 2024 года. В соответствии с указом президента России Владимира Путина, отдать долг Родине призовут 133 тысячи россиян. Верхняя граница призывного возраста расширена до 30 лет для граждан, которым исполнилось 27 лет после 31 декабря 2023 года и кто не проходил военную службу.