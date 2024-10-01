Синоптики рассказали, какой день станет последним теплым в Москве

Холодать в российской столице начнет в ночное время суток. Так, ночью в Москве в первые дни октября температура воздуха составит 7—9 градусов тепла, в Московской области — от 5 до 11 градусов тепла. Раньше в это время года в столице по ночам уже могли быть заморозки.