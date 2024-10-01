Синоптики рассказали, какой день станет последним теплым в Москве

Днем 3 октября температура воздуха в Москве достигнет 19—21 градуса тепла, что примерно на пять градусов превышает норму для этого месяца. Такая же температура сохранится в столице и 2 октября. Первый день октября Москва уже встретила теплой погодой.
Позднякова назвала причиной сохранения теплой погоды влияние антициклона. До пятницы в Москве ожидается практически летняя погода. Облачность будет носить переменный характер, сильные дожди в городе не ожидаются.
Холодать в российской столице начнет в ночное время суток. Так, ночью в Москве в первые дни октября температура воздуха составит 7—9 градусов тепла, в Московской области — от 5 до 11 градусов тепла. Раньше в это время года в столице по ночам уже могли быть заморозки.
В пятницу в Москву придет северный циклон. Из-за этого в столице пройдут небольшие и непродолжительные по времени дожди. Зато в ночное время суток температура воздуха поднимется до 10—12 градусов тепла, а днем столбики термометров покажут от 15 до 18 градусов тепла.
После в регионе начнется похолодание. Ранее синоптики прогнозировали первые заморозки в Москве уже в середине октября.