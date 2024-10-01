87 пожилых жителей Иркутской области заразились ВИЧ с начала 2024 года

Также рост связывают с недостаточным информированием пожилых людей о теме интима. В 2022 году за девять месяцев в этой же возрастной группе было выявлено 73 новых случая, в этом почти на два десятка больше. Всего с начала года впервые диагноз ВИЧ-инфекция был поставлен 604 женщинам и 716 мужчинам.