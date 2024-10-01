87 пожилых жителей Иркутской области заразились ВИЧ с начала 2024 года

Только с начала 2024 года диагноз ВИЧ был выявлен у 87 жителей Иркутской области старше 60 лет. Как сообщили в Иркутском областном центре СПИД, во всех случаях инфекция была передана при незащищенном половом контакте. Медики отмечают, что в некоторых случаях диагноз поставили уже после смерти.
— Самый старший в группе из впервые среди установленных случаев это женщина, которой на момент постановки диагноза исполнился 81 год. В ходе эпидемиологического расследования установлено, что у женщины был незащищенный половой контакт. Все они жители крупных городов региона, — рассказывает врач-инфекционист Иркутского Центра СПИД Денис Ковалев.
В 87 новых случаях заражения за девять месяцев текущего года 45 это женщины. Врачи пояснили, что многие с наступлением постменопаузы начинают пренебрегать средствами контрацепции — презервативами. Как следствие, сибирячки заражаются ВИЧом или сталкиваются с нежелательной беременностью.
Также рост связывают с недостаточным информированием пожилых людей о теме интима. В 2022 году за девять месяцев в этой же возрастной группе было выявлено 73 новых случая, в этом почти на два десятка больше. Всего с начала года впервые диагноз ВИЧ-инфекция был поставлен 604 женщинам и 716 мужчинам.