В России за езду без номеров будут лишать прав на срок до 1,5 лет.

«Предлагается усиление мер административной ответственности за административные правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путем выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств», — говорится в пояснительной записке.