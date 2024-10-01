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В России за езду без номеров будут лишать прав на срок до 1,5 лет

В России за езду без номеров будут лишать прав на срок до 1,5 лет.

Источник: Башинформ

В России ужесточат ответственность за езду без государственных автомобильных номеров и их маскировку. Соответствующие поправки во втором и третьем чтении приняли депутаты Госдумы.

Теперь за нарушения будут лишать водительских прав сроком от года до полутора лет (сейчас предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав до трех месяцев).

«Предлагается усиление мер административной ответственности за административные правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путем выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств», — говорится в пояснительной записке.

За повторное нарушение предусмотрят только лишение прав на срок от года до 1,5 лет. Аналогичная ответственность будет грозить за повторное управление автомобилем без государственных регистрационных знаков.

штрафы