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Лидер Coldplay Крис Мартин заявил, что группа выпустит только 12 альбомов

Фронтмен британского поп-рок-коллектива Coldplay Крис Мартин заявил, что 12-й лонгплей команды станет их последним релизом.

Источник: Звук

Фронтмен британского поп-рок-коллектива Coldplay Крис Мартин заявил, что 12-й лонгплей команды станет их последним релизом.

«Потому что меньше — это больше Очень важно во всем знать меру», — объяснил решение артист в интервью Зейну Лоу. Мартин привел в пример сагу о Гарри Поттере, в которой всего семь книг, а также дискографию The Beatles и Боба Марли. «Контроль качества сейчас очень высок, для песни попасть туда (в альбом — прим. ред.) почти невозможно, и это здорово», — добавил исполнитель.

Крис подчеркнул, что после завершения карьеры в Coldplay не перестанет заниматься музыкой. По его словам, участники группы могут также создать какой-то новый проект вместе.

На 4 октября намечен выход десятой пластинки британцев — Moon Music.