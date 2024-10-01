Лидер Coldplay Крис Мартин заявил, что группа выпустит только 12 альбомов

«Потому что меньше — это больше Очень важно во всем знать меру», — объяснил решение артист в интервью Зейну Лоу. Мартин привел в пример сагу о Гарри Поттере, в которой всего семь книг, а также дискографию The Beatles и Боба Марли. «Контроль качества сейчас очень высок, для песни попасть туда (в альбом — прим. ред.) почти невозможно, и это здорово», — добавил исполнитель.