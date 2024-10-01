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В Башкирии за неделю коронавирус выявили у 1,7 тысяч человек

В республике растет заболеваемость COVID-19.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. Согласно обновленной статистике, с 23 по 29 сентября в регионе диагностировали 1 783 факта заражения ковидом.

Уточняется, что из числа новых зараженных 81 человек попал на больничную койку из-за осложнений, вызванных вирусом. В то же время недельный прирост выздоровевших составил 1 887 пациентов.

Новых смертей от ковида за последние семь дней в республике зарегистрировано не было.

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