«Ждуны» на колесах — в Крыму предложили закрепить флаг на номерах авто

«Есть отдельные граждане, которые не поддерживают действия нашей страны, но могут проживать здесь. И сегодня все эти террористы, экстремисты, подстрекатели, “ждуны”, которые так или иначе не поддерживают риторику страны, пытаются хотя бы как-то укрыться за номером без флага», — пояснил свою позицию гость эфира.