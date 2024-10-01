«Ждуны» на колесах — в Крыму предложили закрепить флаг на номерах авто

В социальных сетях ранее начали активно обсуждать тему наличия флага России на номерах машин, хотя его отсутствие не является нарушением и соответствует ГОСТу.
«Государственный флаг на государственном номере показывает, что мы находимся в Российской Федерации. Есть лица, которые пытаются всеми возможными способами отрицать территориальную целостность России и заклеивают российский флаг или же приклеивают к номерам флаги, указывающие на принадлежность другой стране. Это недопустимо».
По его словам, крымские общественники поднимают эту тему на протяжении года и предполагают закрепить изображение государственного флага РФ на номерах на законодательном уровне.
Кроме того, общественники выдвинули инициативу запретить размещение посторонних наклеек на авто, не выдавать номера и их дубликаты без государственного флага и ужесточить наказание за порчу государственных номеров — например, заклеивание или закрашивание флага России.
Глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов республики Анатолий Цуркин, в свою очередь, также считает необходимым запретить выдачу номеров без флага России. При этом, по его мнению, необходимо вырабатывать единый стандарт его изображения.
«Есть отдельные граждане, которые не поддерживают действия нашей страны, но могут проживать здесь. И сегодня все эти террористы, экстремисты, подстрекатели, “ждуны”, которые так или иначе не поддерживают риторику страны, пытаются хотя бы как-то укрыться за номером без флага», — пояснил свою позицию гость эфира.
С начала года в Крыму сотни раз выявляли автомобили с нечитаемыми или отсутствующими номерами. Их водители являются сознательными нарушителями правил дорожного движения, а потому ужесточение наказания за скрытые номера необходимо, заявлял ранее начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции Крыма Дмитрий Леонтьев.