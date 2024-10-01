В Wildberries опровергли сообщение о продаже беспилотников в Белоруссии

Там же уточнили, что на данный момент генпрокуратура не выявила нарушений по части продажи физическим лицам беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей на маркетплейсе. «Представление, внесенное в адрес компании, касается устранения причин и условий, которые могли бы способствовать данным фактам. Предписание Генеральной прокуратуры принято представителями Wildberries к сведению, усилен контроль за его соблюдением», — добавили в пресс-службе.