Стало известно, когда в Воронеже похолодает и пройдут дожди

В Воронежском гидрометцентре рассказали о кратковременном похолодании. Температура в столице Черноземья опустится до 16 градусов в субботу, 5 октября и в воскресенье, 6 октября.
— Такая погода вероятна и ночью в понедельник, 7 октября. Кроме того, в выходные вероятны небольшие дожди. Как и в ночь на 7 октября, — рассказала дежурный синоптик Воронежского гидрометцентра. — Однако такая погода будет только в северной части нашей области, куда входит и Воронеж. А в ее южной части погода останется неизменной. В этом плане область поделится примерно надвое. В одной будет прохладно и дожди, в другой, как и прежде будут холодные ночи и по-летнему теплые дни.
В то же время уже днем 7 октября в Воронеже погода вернется к привычной нам по сентябрю.
— Снова столбик термометра в светлое время суток поднимется до +20…+22 градусов, — сообщили в Воронежском гидрометцентре. — После этого погода не изменится, как минимум, до 11 октября включительно.
Напомним, синоптики ожидают октябрь в Воронежской области гораздо более теплым и сухим, чем обычно.