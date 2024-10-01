Стало известно, когда в Воронеже похолодает и пройдут дожди

— Такая погода вероятна и ночью в понедельник, 7 октября. Кроме того, в выходные вероятны небольшие дожди. Как и в ночь на 7 октября, — рассказала дежурный синоптик Воронежского гидрометцентра. — Однако такая погода будет только в северной части нашей области, куда входит и Воронеж. А в ее южной части погода останется неизменной. В этом плане область поделится примерно надвое. В одной будет прохладно и дожди, в другой, как и прежде будут холодные ночи и по-летнему теплые дни.