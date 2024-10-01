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Пожилым ленинградцам станут доступны новые туристические услуги

Регион предоставит больше возможностей возрастным ленинградцам для внутреннего туризма.

В Ленинградской области пожилым жителям начнут предоставлять новые туристические услуги. Об этом рассказала председатель регионального Комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.

Теперь пожилые граждане могут воспользоваться туристическими услугами в пределах Ленобласти. Наши жители могут ознакомиться с объектами исторического и культурного наследия. Это довольно интересное направление, которое начиналось со школьного туризма. Но позднее мы решили включить туда и пожилых людей. Почти тысяча человек в этом году такими услугами туризма воспользуются. И мы надеемся, что участников станет больше, — заявила она на конференции ТАСС.