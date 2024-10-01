В Казани проверят системы оповещения населения

Завтра в Татарстане проверят работоспособность систем оповещения населения. На протяжении трех минут жители республики будут слышать сигнал «Внимание всем!» и другие звуки сирен, сообщает Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.