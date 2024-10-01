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В Казани проверят системы оповещения населения

Звуки сирен будут слышны с 10:40 до 10:43.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Завтра в Татарстане проверят работоспособность систем оповещения населения. На протяжении трех минут жители республики будут слышать сигнал «Внимание всем!» и другие звуки сирен, сообщает Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.

На экранах появится специальная заставка — проверкой предусмотрен также перехват теле- и радиовещания.

Услышав звуки сирен, сохраняйте спокойствие, включите любой теле- или радиоканал и прослушайте информационное сообщение. Подобные мероприятия пройдут и в других российских регионах. Таким образом специалисты проверят готовность систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

МЧС