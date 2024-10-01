Снижение тарифов на посещение экотроп в Ленобласти ввели с 1 октября

Напомним, в мае плату за посещение ввели в пяти из 49 ООПТ. За это время удалось собрать два миллиона рублей. В ближайшее время на эти деньги закупят необходимые для работ материалы, а также изготовят поля для информационных щитов, которые намерены менять в течение года.