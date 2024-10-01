Снижение тарифов на посещение экотроп в Ленобласти ввели с 1 октября

Снижение тарифов на посещение пяти особо охраняемых природных территорий Ленинградской области ввели с 1 октября. Прогулки по природным заказникам «Выборгский», «Колтушские высоты», «Кургальский», «Раковые озера» и «Линдуловская роща» стали доступнее. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
— Дети, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, жители района ООПТ и еще 20 категорий граждан посещают их — бесплатно, — говорится в сообщении.
Пройтись среди густых деревьев можно всего за 100 рублей. К слову, на вырученные средства специалисты ремонтируют инфраструктуру не только экотроп, но и ООПТ.
Напомним, в мае плату за посещение ввели в пяти из 49 ООПТ. За это время удалось собрать два миллиона рублей. В ближайшее время на эти деньги закупят необходимые для работ материалы, а также изготовят поля для информационных щитов, которые намерены менять в течение года.
Отметим, в Петербурге тем временем продолжается благоустройство садово-паркового ансамбля «Ильинская слобода». Ожидается, что оно завершится в 2026 году.