В Омске открылся новый Центр уличного баскетбола

Сегодня, 1 октября, в Омске на набережной Тухачевского открылся Центр уличного баскетбола. Это современное спортивное заведение построено в рамках проекта «ПСБ-Детям» при поддержке местного правительства и Федерации баскетбола. Идея создать центр была озвучена губернатором Виталием Хоценко на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году.
Центр занимает площадь более 2700 квадратных метров и соответствует стандартам Международной федерации баскетбола, что позволяет проводить здесь соревнования разного уровня. На площадке есть одно пространство для игры в баскетбол формата 5×5 и пять стритбольных площадок 3×3. Одновременно смогут заниматься десять команд. Для зрителей предусмотрены трибуны. Покрытие площадок подходит для любых погодных условий. Также на территории есть тренажерная зона и место для уличной гимнастики.
На открытии присутствовали губернатор Виталий Хоценко, председатель ПСБ Петр Фрадков и другие официальные лица. Чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко провел мастер-класс для юных баскетболистов, показывая техники и делясь советами.
Губернатор отметил, что баскетбол в Омской области очень популярен — в нем участвуют около 18 тысяч человек. Он уверен, что новый центр привлечет еще больше желающих заниматься спортом. Также губернатор поблагодарил ПСБ за этот подарок городу и вручил Петру Фрадкову знак отличия «За служение Омской области».
По словам Фрадкова, Центр уличного баскетбола станет важным местом для тренировки будущих чемпионов и поможет развивать спорт в регионе.