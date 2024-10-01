В Омске открылся новый Центр уличного баскетбола

Центр занимает площадь более 2700 квадратных метров и соответствует стандартам Международной федерации баскетбола, что позволяет проводить здесь соревнования разного уровня. На площадке есть одно пространство для игры в баскетбол формата 5×5 и пять стритбольных площадок 3×3. Одновременно смогут заниматься десять команд. Для зрителей предусмотрены трибуны. Покрытие площадок подходит для любых погодных условий. Также на территории есть тренажерная зона и место для уличной гимнастики.