В 2025 году в Сочи планируют построить шесть новых школ и детский сад

По словам главы города, следующий год должен стать рекордным по количеству вводимых учреждений образования. Ожидается, что циклы подготовки и строительства будут непрерывными — с этой целью работы планируют начинать после получения положительного заключения госэкспертизы.
Кроме того, сегодня активно разрабатывается документация для девяти новых школ на 6870 учеников, а также для трех дошкольных учреждений на 965 мест. Параллельно ведется подготовка к проектированию еще около 30 объектов образовательной инфраструктуры.
В рамках совещания господин Прошунин поручил детально согласовывать каждый проект на начальных этапах с ресурсоснабжающими организациями и транспортным блоком мэрии для определения приоритетности графиков работ и обеспечения координации темпов развития инфраструктуры.