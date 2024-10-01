В Краснодаре 17 многоэтажек остались без горячей воды из-за аварии

Авария на сети теплоснабжения ООО «Краснодартеплоэнерго», произошедшая накануне вечером, привела к остановке подачи горячей воды в дома жителей трех краснодарских улиц.
Как сообщил замглавы Краснодара Максим Онищенко, необходимого ресурса пока нет по следующим адресам: улица 40 лет Победы, № 35/3, 37/1, 37/2, 33/3, 33/4, 33/5, 33/6, 33/7, 33/8, 33/9, 33/10, 33/11; улица Зиповская, № 18, 22, 13, 14; улица Московская, № 48.
В настоящее время место утечки обнаружено, специалисты приступили к восстановлению. Завершить работы планируют 1 октября до 18 часов. Затем потребуется еще некоторое время для заполнения системы и пуска теплоносителя.