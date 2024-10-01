Chris Yank признался, что ждет возвращения моды на рок-музыку

Музыкант Chris Yank порассуждал в разговоре со Звук Медиа о том, что будет с музыкой через сто лет. Артист уверен, что поп-композиции также будут доминировать в чартах. Тем не менее музыкант надеется на возвращение в мейнстрим рок-музыки.
«Танцевальная музыка все равно сохранит свои позиции. Была и будет самая популярная музыка. Надеюсь, что вернется рок в его истинном исполнении. Старозабытый хип-хоп вновь возродится, и это станет снова модно и круто», — порассуждал Chris Yank после своего выступления на «Живом Завтраке с Бригадой У» от «Европы Плюс».
При этом музыкант уверен, что роботы не заменят артистов, но в отдельных случаях это было бы удобно.
«Хотя с точки зрения логистики… Кататься из города в город. Вот если бы робот подменял меня в этом деле, это было бы вообще идеально», — посмеялся исполнитель.
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