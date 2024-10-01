Chris Yank признался, что ждет возвращения моды на рок-музыку

Музыкант Chris Yank порассуждал в разговоре со Звук Медиа о том, что будет с музыкой через сто лет. Артист уверен, что поп-композиции также будут доминировать в чартах. Тем не менее музыкант надеется на возвращение в мейнстрим рок-музыки.