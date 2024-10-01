Троллейбус № 17 на время пропадёт с улиц Челябинска. Ранее на линии работали 4−6 машин с интервалом от 20 минут до часа. Как сообщает «Организатор перевозок Челябинской области», серьёзный износ троллейбусов привёл к решению о временном закрытии маршрута. Как скоро проблема с машинами будет устранена — пока неизвестно.