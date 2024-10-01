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Троллейбус № 17 на время пропадёт с улиц Челябинска

Ещё один транспортный маршрут прекратит работу в Челябинске.

В качестве причины назвали износ машин.

Троллейбус № 17 на время пропадёт с улиц Челябинска. Ранее на линии работали 4−6 машин с интервалом от 20 минут до часа. Как сообщает «Организатор перевозок Челябинской области», серьёзный износ троллейбусов привёл к решению о временном закрытии маршрута. Как скоро проблема с машинами будет устранена — пока неизвестно.

Напомним, что троллейбус № 17 ходил от Лесопарковой до Молдавской. Он соединял центр города и его северо-западную часть.

В качестве альтернативы для пассажиров предлагаются следующие маршруты:

Автобус № 18 (Автобусный парк — Арматурный кластер);

Автобус № 22а (ЧКПЗ — Улица Генерала Брусилова);

Автобус № 51 (Улица Молодогвардейцев — Посёлок Сосновка);

Автобус № 64 (Автобусный парк — Железнодорожный вокзал);

Трамвай № 16 (Автовокзал — Улица Чичерина).

Ранее «МК-Челябинск» сообщал об отмене маршрутного такси № 40, соединявшего Северо-Запад и АМЗ.