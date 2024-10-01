Дворец гражданских обрядов в Минске переехал на новое место

Юлия Кочина подчеркнула, что Дворец готов принять всех желающих, несмотря на временные изменения. «Не стоит беспокоиться о том, что к нам трудно попасть. Мы открыты для всех. Можно прийти на консультацию или позвонить для уточнения информации», — добавила руководитель.