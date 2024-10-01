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Дворец гражданских обрядов в Минске переехал на новое место

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дворец гражданских обрядов в Минске завершил переезд и теперь находится по новому адресу: пр. Победителей, 59А, в здании гостиницы «Виктория». Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома Юлия Кочина.

«Мы переехали в связи с началом капитального ремонта нашего здания на ул. Коммунистической, 8. Сейчас мы находимся на пр. Победителей, 59А. Несмотря на смену локации, мы постарались обеспечить комфорт для наших гостей, — отметила Юлия Кочина. — Торжественный зал оснащен всем необходимым, церемонии проходят на прежнем высоком уровне. Мы стараемся поддерживать атмосферу уюта и праздничности».

По ее словам, новая локация рядом с Комсомольским озером и большим парком обладает особыми преимуществами. «Территория вокруг красивая, живописная, что добавляет романтики в наши церемонии», — отметила она.

Юлия Кочина подчеркнула, что Дворец готов принять всех желающих, несмотря на временные изменения. «Не стоит беспокоиться о том, что к нам трудно попасть. Мы открыты для всех. Можно прийти на консультацию или позвонить для уточнения информации», — добавила руководитель.

Что касается возвращения на прежнее место, сроки пока неизвестны. «Мы все с нетерпением ждем, когда будет перерезана красная лента, и мы начнем торжественно регистрировать новобрачных не в одном зале, как раньше, а в двух», — заключила Юлия Кочина.