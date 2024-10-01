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«Ушла на вечное дежурство»: медсестра сельской больницы трагически погибла в Забайкалье

35-летняя медсестра из села Зюльзя в Забайкалье погибла 27 сентября
Источник: Комсомольская правда

Трагически оборвалась жизнь 35-летней медсестры из села в Забайкальском крае. 27 сентября Ксения Лопаницына скончалась. Известно, что она трудилась на благо окружающих в участковой больнице села Зюльзя Нерчинского района.

— Она была профессионалом своего дела. Вся ее жизнь была посвящена служению людям. Отзывчивая, чуткая, неравнодушная к чужим проблемам. Тяжелая потеря легла на плечи всех, кто ее знал, — выразил соболезнования коллектив Нерчинской районной больницы.

Ксения в 2010 году окончила Балейское медучилище и стала медсестрой в селе Зюльзя. С момента окончания учебного заведения она беспрерывно работала в сфере здравоохранения. В социальных сетях женщине выражают соболезнования знакомые, бывшие пациенты и земляки, которых потрясла ее смерть.

— Ушла на вечное дежурство…

— Мягких облачков тебе, Ксюша.

— Какая же молоденькая. Светлая ей память, — пишут люди.

Напомним, в Нерчинском районе 27 сентября примерно в 16:00 произошло страшное ДТП с участием скорой медицинской помощи. «Карета» скорой двигаясь по трассе «Чита-Хабаровск» не уступила дорогу «Ниссану» из-за чего машины столкнулись.

Пассажирка скорой погибла на месте. Фото: прокуратура Забайкалья.

Пассажирка скорой помощи погибла на месте автоаварии. Прокуратура взяла под контроль ход проверки организованной госавтоинспекторами.