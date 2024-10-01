«Ушла на вечное дежурство»: медсестра сельской больницы трагически погибла в Забайкалье

— Она была профессионалом своего дела. Вся ее жизнь была посвящена служению людям. Отзывчивая, чуткая, неравнодушная к чужим проблемам. Тяжелая потеря легла на плечи всех, кто ее знал, — выразил соболезнования коллектив Нерчинской районной больницы.