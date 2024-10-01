Мэр Казани о бульваре на Серова: «Никаким парком здесь раньше не пахло»

«Мы пионеры в этом плане. Не было места где мы могли бы это подсмотреть», — считает Метшин. Все оборудование и элементы дизайна собирались по крупицам из других регионов России и СНГ. Для создания визуального кода архитекторы ориентировались на творчество художника-импрессиониста Валентина Серова. По словам Волкова, из творчества художника позаимствованы округлость форм и цветовые решения.