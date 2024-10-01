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В Башкирии насчитывается более 200 пенсионеров старше 100 лет

В День пожилых в Башкирии назвали количество жителей старше 100 лет.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, сколько пенсионеров-долгожителей живет в Башкирии. По информации регионального отделения СФР, жителей республики, которые старше 100 лет, насчитывается более 200.

— Отделение СФР по РБ оказывает государственные услуги 1 миллиону 134 тысячам пенсионеров республики. Отрадно, что 203 из них — отметившие свой вековой юбилей — отметили в Соцфонде.

Известно, что самому старшему пенсионеру исполнился 101 год.

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