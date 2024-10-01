В Уфе открыли движение транспорта по улице генерала Рыленко.

«Сегодня мы стали очевидцами исторического события в сфере развития транспортной инфраструктуры нашего города. Два путепровода, семь полос, полный “клевер” дают очень хорошие возможности для всех, кто приезжает в Уфу, а также горожан, которые живут в Октябрьском районе, Нагаево, Зинино. Удобный въезд и, соответственно, удобный выезд на улицы Степана Кувыкина, Зелёную рощу. Объект существенно разгрузит транспортную проблему, с которыми сталкивались жители Нагаево и Кузнецовского Затона. Уже в ближайшее время мы ощутим все преимущества данного проезда».