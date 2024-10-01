В Татарстане аномальное тепло продержится до 10 октября

В Татарстане аномальное тепло продлится до 10 октября. Среднемесячная температура воздуха в этом месяце будет выше нормы — +4,9 градуса по республике и +5,3 градуса в Казани. Об этом следует из вероятного прогноза Гидрометцентра России.
С 1 по 10 октября температура на 3 градуса будет превышать климатическую норму. В среднем по Казани — это +7,9 градуса, а в Татарстане — +7,4 градуса. Осадки ожидаются ниже нормы. В столице прогнозируется 54 миллиметра, а по республике — 49 миллиметров.
Ранее стало известно, что в Татарстане продолжается сезон клещей из-за теплой погоды.