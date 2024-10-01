Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Сочи

Как в самом городе, так и на федеральной территории «Сириус» пройдут сильные дожди. Порывы ветра составят около 20 метров в секунду. Синоптики сообщают, что возможны грозы. При этом ухудшаться погода в Сочи начала уже в первой половине дня 1 октября.
2 октября в районе Магри — Веселое могут возникнуть смерчи над морем. Власти просят жителей и гостей Сочи соблюдать меры безопасности. Не рекомендуется купаться под открытым небом, появляться на городских пляжах, парковать автомобили под деревьями и рекламными конструкциями.
Оперативные службы уже перешли на усиленный режим работы. Мэрия Сочи по распоряжению главы города Андрея Прошунина сформировала оперативный штаб.
Отметим, что 29 сентября в Сочи мужчина решил искупаться в море во время шторма и погиб. Поскольку на пляже отсутствовали спасатели, оперативно помочь отдыхающему никто не смог.