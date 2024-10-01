Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Сочи

Как в самом городе, так и на федеральной территории «Сириус» пройдут сильные дожди. Порывы ветра составят около 20 метров в секунду. Синоптики сообщают, что возможны грозы. При этом ухудшаться погода в Сочи начала уже в первой половине дня 1 октября.