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Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Сочи

В городе Сочи в ближайшие дни ожидается значительное ухудшение погоды, сообщила пресс-служба администрации курорта.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Источник: Shutterstock

Как в самом городе, так и на федеральной территории «Сириус» пройдут сильные дожди. Порывы ветра составят около 20 метров в секунду. Синоптики сообщают, что возможны грозы. При этом ухудшаться погода в Сочи начала уже в первой половине дня 1 октября.

2 октября в районе Магри — Веселое могут возникнуть смерчи над морем. Власти просят жителей и гостей Сочи соблюдать меры безопасности. Не рекомендуется купаться под открытым небом, появляться на городских пляжах, парковать автомобили под деревьями и рекламными конструкциями.

Оперативные службы уже перешли на усиленный режим работы. Мэрия Сочи по распоряжению главы города Андрея Прошунина сформировала оперативный штаб.

Отметим, что 29 сентября в Сочи мужчина решил искупаться в море во время шторма и погиб. Поскольку на пляже отсутствовали спасатели, оперативно помочь отдыхающему никто не смог.