Олбани
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
СВО
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымский мост сейчас — очередь выросла с обеих сторон

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом к вечеру вторника пробка выросла в несколько раз. Сейчас с обеих сторон мостового перехода проезда ожидают 931 машина. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 17:00 в очереди со стороны Тамани находится 331 транспортных средств. Ожидание около часа. Со стороны Керчи ожидают проезда 600 машин. Ожидание около двух часов», — говорится в сообщении.

Очереди к досмотровым пунктам у транспортного перехода через Керченский пролив начала расти с 11:00 — проезда ожидали 95 авто со стороны Керчи. Днем в очереди перед досмотровыми пунктами на мосту находились более 500 машин с обеих сторон.

В конце августа глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.

Крымский мост — стратегический объект. Досмотр на нем — обязательная процедура в целях безопасности, поскольку на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры.

Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.