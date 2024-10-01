Крымский мост сейчас — очередь выросла с обеих сторон

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом к вечеру вторника пробка выросла в несколько раз. Сейчас с обеих сторон мостового перехода проезда ожидают 931 машина. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.