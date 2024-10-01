Крымский мост сейчас — очередь выросла с обеих сторон

«По состоянию на 17:00 в очереди со стороны Тамани находится 331 транспортных средств. Ожидание около часа. Со стороны Керчи ожидают проезда 600 машин. Ожидание около двух часов», — говорится в сообщении.
Очереди к досмотровым пунктам у транспортного перехода через Керченский пролив начала расти с 11:00 — проезда ожидали 95 авто со стороны Керчи. Днем в очереди перед досмотровыми пунктами на мосту находились более 500 машин с обеих сторон.
В конце августа глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.
Крымский мост — стратегический объект. Досмотр на нем — обязательная процедура в целях безопасности, поскольку на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры.
Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.