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Министр спорта РТ назвал информацию о сносе стадиона ради Загитовой вбросом

Ради школы Загитовой в Казани не будут ничего сносить.

Источник: Главная | Спортивный портал Республики Татарстан

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал информацию о сносе стадиона «Водник» в Казани для строительства школы фигурного катания, в которой будет тренировать известная фигуристка Алина Загитова.

По словам Леонова, информация о сносе стадиона является ложной. Он подчеркнул, что это свободная территория, и на ней никогда не было спортивных школ.

Министр выразил уверенность, что строительство центра фигурного катания пойдёт на пользу спортивной жизни Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани планируют снести стадион «Водник» для строительства школы фигурного катания, в которой будет тренироваться Алина Загитова. Площадь участка, выделенного под строительство, составляет 15 290 квадратных метров.