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Not Like Us Кендрика Ламара занял третье место в списке лучших песен десятилетия

Дисс рэпера Кендрика Ламара на Дрейка, Not Like Us, оказался на третьей строчке в топе лучших композиций 20-х годов XXI века по версии издания Pitchfork.

Источник: Звук

Дисс рэпера Кендрика Ламара на Дрейка, Not Like Us, оказался на третьей строчке в топе лучших композиций 20-х годов XXI века по версии издания Pitchfork.

Журнал назвал сингл «одной из самых сложных рэп-песен, когда-либо написанных», и отметил ее «одновременно тревожную, шокирующую и смешную» лирику. По мнению автора, фраза Not Like Us уже впиталась в культурный лексикон слушателей.

Первое место в рейтинге досталось певице Лане Дель Рей с треком A&W (2023).

Биф Кендрика и Дриззи начался в апреле. Всю информацию о нем мы собрали в отдельном материале.

Ранее Ламар неожиданно выпустил новую композицию Watch The Party Die.