209 долгожителей Ростовской области перешагнули рубеж в 100 лет

139 тысяч жителей Ростовской области старше 80 лет получают повышенную пенсию по старости, из них 209 человек переступили вековой рубеж, рассказали в региональном отделении СФР.
Специалисты также уточнили информацию о надбавках. Оказалось, что фиксированная выплата в составе пенсии для получателей старше 80 лет автоматически удваивается на 8134 рубля и составляет 16269 рублей в 2024 году.
— Повышение не распространяется на тех, кому перечисляют пенсии по инвалидности или по потере кормильца. Инвалидам I группы после 80 лет фиксированная выплата также не удваивается, так как у них уже есть аналогичная надбавка, — уточнили в СФР.
Добавим, неработающие трудоспособные граждане, которые ухаживают за пенсионерами старше 80 лет, могут оформить выплату в размере 1200 рублей. Заявление можно подать через портал госуслуг, в клиентской службе ОСФР или в МФЦ. Эти деньги выплачиваются ежемесячно вместе с пенсией.