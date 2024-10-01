На пляжах, в парках и на остановках: в Севастополе установили все запланированные укрытия

В Севастополе появилось 577 железобетонных укрытий, которые обезопасят жителей города от возможных обстрелов. Установка укрытий в общественных местах завершена. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
«В Севастополе установили 577 укрытий — все, которые были запланированы. 277 укрытий установлены на пляжах, площадях и в парках, 300 — на остановках общественного транспорта», — сообщает Развожаев в своем Tg-канале.
Также губернатор также призвал найти и наказать вандалов, которые разрисовали защитные сооружения.
Кроме укрытий в Севастополе активно оклеивают окна социальных учреждений бронепленкой для защиты от мелких осколков.
Напомним, ранее КП-Крым сообщала, что в Балаклаве на ночь будут перекрывать бухту.