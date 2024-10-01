Олбани
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
СВО
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На пляжах, в парках и на остановках: в Севастополе установили все запланированные укрытия

В Севастополе установили 577 укрытий.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе появилось 577 железобетонных укрытий, которые обезопасят жителей города от возможных обстрелов. Установка укрытий в общественных местах завершена. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

«В Севастополе установили 577 укрытий — все, которые были запланированы. 277 укрытий установлены на пляжах, площадях и в парках, 300 — на остановках общественного транспорта», — сообщает Развожаев в своем Tg-канале.

Также губернатор также призвал найти и наказать вандалов, которые разрисовали защитные сооружения.

Кроме укрытий в Севастополе активно оклеивают окна социальных учреждений бронепленкой для защиты от мелких осколков.

Напомним, ранее КП-Крым сообщала, что в Балаклаве на ночь будут перекрывать бухту.