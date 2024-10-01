В мэрии рассказали, сколько домов в Челябинске подключили к отоплению

— По состоянию на 17:00 к теплоснабжению подключены 721 многоквартирный дом, 101 школа, 315 детских садов, 52 лечебных учреждения, — уточнили в городской администрации.
В мэрии добавили, что на запуск отопления во все жилые дома может уйти до семи дней.
— 1 октября котельные перешли на зимний режим работы. Как только теплоноситель в них достигнет нужной температуры, он будет направлен в многоквартирные дома, — рассказали в администрации. — Именно этим объясняется срок полного запуска в течение 5−7 дней. Столько времени требуется на полное заполнение системы и отладку всех процессов.
Не останутся без отопления и дома, от обслуживания которых отказались управляющие компании. В мэрии заверили, что их также подключат к теплоснабжению в установленные сроки.
Напомним, отопительный сезон в Челябинской области стартовал на прошлой неделе. Поэтапное включение тепла уже начали в 30 муниципалитетах.