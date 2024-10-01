В мэрии рассказали, сколько домов в Челябинске подключили к отоплению

— 1 октября котельные перешли на зимний режим работы. Как только теплоноситель в них достигнет нужной температуры, он будет направлен в многоквартирные дома, — рассказали в администрации. — Именно этим объясняется срок полного запуска в течение 5−7 дней. Столько времени требуется на полное заполнение системы и отладку всех процессов.