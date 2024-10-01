Самарские чиновники продадут иномарки и пересядут на Лады

В ближайшее время самарские чиновники пересядут на отечественные машины. Правительство Самарской области начало процедуру закупки первой партии машин производства АВТОВАЗ, это будут 22 Лады «Веста».
— На «вазовские» машины первыми пересядут министры, — отметила пресс-служба правительства Самарской области.
В будущем планируется купить еще партию машин Лада «Веста». А когда в серийное производство выпустят Ладу «Аура», то региональное правительство купит и такие машины. Кстати, губернатор Вячеслав Федорищев уже ездит на предсерийной «Ауре».
На отечественные машины пересядут не только государственные, но и муниципальные служащие. Одновременно региональное правительство будет продавать иномарки, на которых раньше ездили чиновники. Их возраст в среднем составляет 15−18 лет.