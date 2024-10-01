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В Волгоградской области ночью похолодает до +2 градусов

Теплые дни и холодные ночи обещают волгоградцам синоптики.

Сейчас в Олбани: +18° 0 м/с 77% 757 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

Жители Волгоградской области наслаждаются теплыми октябрьскими деньками. Температура воздуха прогревается выше 25 градусов, дождей нет, небо ясное. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики регионального Гидрометцентра, 2 октября погода будет солнечной и приятной.

Ночью в области температура опустится до +6…+11 (при прояснении до +2). Утром будет свежо, лучше накинуть легкие куртки. А днем распогодится до +21…+26 градусов. Максимальные порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.

В Волгограде в ночь на среду обещают +9…+11, днем будет +23…+25. О том, каким будет октябрь 2024 года, рассказали синоптики ЦГМС.