Последние новости к вечеру 1 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 1 октября 2024 года.
Новый генсек НАТО оценил ядерную угрозу со стороны России
Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что угрозы применения ядерного оружия со стороны России нет. Альянс продолжит поддержку Украины и усилит меры по коллективной обороне. Рютте призвал страны НАТО увеличить инвестиции.
Умер певец Вячеслав Добрынин
Композитор и певец Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни. Артист скончался в московской клинике после госпитализации с подозрением на инсульт. В его дискографии более 35 альбомов, среди хитов — «Не сыпь мне соль на рану» и «Синий туман».
За организацию незаконной миграции введут конфискацию имущества
Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Конфисковывать будут деньги и ценности, полученные с нарушением УК РФ. Инициативу внесли депутаты разных фракций.
Винер покинула пост главы федерации художественной гимнастики
Олег Белозеров избран президентом Федерации гимнастики России после объединения нескольких федераций. Ирина Винер, возглавлявшая Всероссийскую федерацию художественной гимнастики с 2008 года, не стала выдвигать свою кандидатуру, но продолжит работу тренером.
ФСБ сообщила о задержании 39 проукраинских радикалов
В 78 регионах России задержали 39 проукраинских радикалов, склонявших подростков к насилию. Проведены спецмероприятия в отношении 252 участников деструктивных пабликов, в том числе 156 несовершеннолетних. Девять подростков готовили нападения на школы и религиозные учреждения.