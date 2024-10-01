Последние новости к вечеру 1 октября 2024 года

Композитор и певец Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни. Артист скончался в московской клинике после госпитализации с подозрением на инсульт. В его дискографии более 35 альбомов, среди хитов — «Не сыпь мне соль на рану» и «Синий туман».