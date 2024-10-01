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Последние новости к вечеру 1 октября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 1 октября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 1 октября — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 1 октября 2024 года.

Новый генсек НАТО оценил ядерную угрозу со стороны России

Источник: Reuters

Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что угрозы применения ядерного оружия со стороны России нет. Альянс продолжит поддержку Украины и усилит меры по коллективной обороне. Рютте призвал страны НАТО увеличить инвестиции.

Умер певец Вячеслав Добрынин

Источник: РИА "Новости"

Композитор и певец Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни. Артист скончался в московской клинике после госпитализации с подозрением на инсульт. В его дискографии более 35 альбомов, среди хитов — «Не сыпь мне соль на рану» и «Синий туман».

За организацию незаконной миграции введут конфискацию имущества

Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Конфисковывать будут деньги и ценности, полученные с нарушением УК РФ. Инициативу внесли депутаты разных фракций.

Винер покинула пост главы федерации художественной гимнастики

Источник: РИА "Новости"

Олег Белозеров избран президентом Федерации гимнастики России после объединения нескольких федераций. Ирина Винер, возглавлявшая Всероссийскую федерацию художественной гимнастики с 2008 года, не стала выдвигать свою кандидатуру, но продолжит работу тренером.

ФСБ сообщила о задержании 39 проукраинских радикалов

В 78 регионах России задержали 39 проукраинских радикалов, склонявших подростков к насилию. Проведены спецмероприятия в отношении 252 участников деструктивных пабликов, в том числе 156 несовершеннолетних. Девять подростков готовили нападения на школы и религиозные учреждения.