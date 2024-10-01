Опубликовали график отключения электричества в Воронежской области в октябре

В «ТНС Энерго Воронеж» опубликовали график отключения электричества в октябре 2024 года в Воронежской области.
Свет будут отключать в Воронеже и в 23 районах — Аннинском, Бобровском, Богучарском, Бутурлиновском, Верхнехавскогм, Воробьевском, Калачеевском, Каменском, Кантемировском, Каширском, Лискинском, Ольховатском, Острогожском, Павловском, Панинском, Петропавловском, Поворинском, Подгоренском, Рамонском, Репьевском, Семилукском, Таловском и Хохольском.
Электричество будут, в основном, отключать в два временные промежутка: с 8.00 до 17.00 и с 14.00 до 18.00.
Специалисты будут заниматься текущим ремонтом электросетей, очисткой трасс и изоляции, монтажом проводом, установкой нового оборудования и техническим обслуживанием трансформаторных подстанций. Естественно, под напряжением людям работать было бы смертельно опасно.
Полный график отключений света смотрите здесь.