Все школы, детские сады и больницы Ростова-на-Дону готовы к зиме

Около 5 млрд рублей потратят в Ростове-на-Дону на модернизацию системы ЖКХ. Об этом по итогам планерного совещания рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— Для безаварийного прохождения отопительного сезона предприятиями ЖКХ увеличены объемы реконструкции и капитального ремонта систем жизнеобеспечения. Суммарный объем инвестиций на 2024 год составит около 5 млрд рублей, — отметил Алексей Логвиненко.
Сейчас, по словам сити-менеджера, к зиме готовы все соцобъекты городского и областного подчинения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники.
Регламентные работы уже провели в 4,6 тысячах многоквартирных домов с центральным отоплением из 4,8 тысяч. Оставшиеся объекты должны привести в соответствие до 10 октября.
— Также ведется планомерная работа по принятию бесхозных тепловых вводов в собственность города с последующей передачей на баланс ресурсоснабжающих организаций, — рассказал Алексей Логвиненко.
По итогам совещания глава ростовской администрации потребовал нарастить число аварийных бригад при запуске тепла. Это необходимо для оперативного устранения возможных дефектов.