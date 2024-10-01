Лучшие фото 1 октября

Гид прогуливается по оливковому саду в Вавилонсторене у подножия Симонсберга в винной долине Франшхук в южноафриканском Кейптауне.
Фейерверки над гаванью Виктория в Гонконге в честь 75-летия со дня образования Китайской Народной Республики.
Беженцы сидят на качелях во временном лагере, где живут десятки перемещенных на фоне боевых действий между Хезболлой и израильскими силами лиц, на пляже в Бейруте.
Актер Уиллем Дефо на показе коллекции Весна-Лето 2025 итальянского бренда Miu Miu в Париже.
Туристический пассажиропоток на железнодорожном вокзале Нанкина в 75-ю годовщину со дня образования КНР.
Сотрудник музея устанавливает картину «Повар у стола с дичью» (Якоб Йорданс) во время подготовки выставки «Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века» в ГМИИ имени А. С. Пушкина.