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Лучшие фото 1 октября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Гид прогуливается по оливковому саду в Вавилонсторене у подножия Симонсберга в винной долине Франшхук в южноафриканском Кейптауне.

Источник: Reuters

Фейерверки над гаванью Виктория в Гонконге в честь 75-летия со дня образования Китайской Народной Республики.

Источник: AP 2023

Беженцы сидят на качелях во временном лагере, где живут десятки перемещенных на фоне боевых действий между Хезболлой и израильскими силами лиц, на пляже в Бейруте.

Источник: Reuters

Актер Уиллем Дефо на показе коллекции Весна-Лето 2025 итальянского бренда Miu Miu в Париже.

Источник: AP 2023

Туристический пассажиропоток на железнодорожном вокзале Нанкина в 75-ю годовщину со дня образования КНР.

Источник: IMAGO/CFOTO/ТАСС

Сотрудник музея устанавливает картину «Повар у стола с дичью» (Якоб Йорданс) во время подготовки выставки «Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века» в ГМИИ имени А. С. Пушкина.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС