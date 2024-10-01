В Иркутской области с нарушителей за вырубку леса взыщут более 240 тысяч рублей

В Куйтунском районе Иркутской области с нарушителей взыщут деньги за причинённый ущерб животному миру. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Правоохранители проверили соблюдение законов в сфере сохранения охотничьих ресурсов.
— Установлено, что вследствие незаконных рубок лесных насаждений на территории Куйтунского района уничтожена среда обитания животных и других организмов, чем причинен ущерб в общем размере более 246 тыс. рублей, — поделились правоохранители.
Так прокурор направил в суд шесть исков о взыскании с нарушителей суммы в счет бюджета Куйтунского района. Инстанция удовлетворила требования, а за их исполнением проследит надзорный орган.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске пассажирский автобус попал в ДТП. Водителю стало плохо и он не смог удержать управление над машиной.