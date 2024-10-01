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В Иркутской области с нарушителей за вырубку леса взыщут более 240 тысяч рублей

Из-за незаконных действий была уничтожена среда обитания животных.

Источник: Комсомольская правда

В Куйтунском районе Иркутской области с нарушителей взыщут деньги за причинённый ущерб животному миру. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Правоохранители проверили соблюдение законов в сфере сохранения охотничьих ресурсов.

— Установлено, что вследствие незаконных рубок лесных насаждений на территории Куйтунского района уничтожена среда обитания животных и других организмов, чем причинен ущерб в общем размере более 246 тыс. рублей, — поделились правоохранители.

Так прокурор направил в суд шесть исков о взыскании с нарушителей суммы в счет бюджета Куйтунского района. Инстанция удовлетворила требования, а за их исполнением проследит надзорный орган.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске пассажирский автобус попал в ДТП. Водителю стало плохо и он не смог удержать управление над машиной.