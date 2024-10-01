В Евпаторийской больнице сделали ремонт в педиатрическом отделении

В соматическом корпусе детской клинической больницы в Евпатории отремонтировали педиатрическое отделение. Ремонт на втором и третьем этажах здания уже завершен. Остался лишь первый этаж, где находится диагностическое отделение. Об этом сообщили в правительстве Крыма.