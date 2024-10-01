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В Евпаторийской больнице сделали ремонт в педиатрическом отделении

В Евпатории отремонтировали детское педиатрическое отделение.

Источник: Правительство Крыма

В соматическом корпусе детской клинической больницы в Евпатории отремонтировали педиатрическое отделение. Ремонт на втором и третьем этажах здания уже завершен. Остался лишь первый этаж, где находится диагностическое отделение. Об этом сообщили в правительстве Крыма.

В здании полностью отремонтировали кровлю и заменили все инженерные сети.

«Отремонтированное отделение оснащено необходимым оборудованием и мебелью, создана детская игровая зона», — говорится в сообщении правительства РК в телеграм-канале.

Напомним, ранее КП-Крым сообщала, что для больницы имени Семашко в Симферополе закупили 50 функциональных кроватей. Новые кровати могут менять угол наклона и их можно подстраивать под рост человека.

медицина