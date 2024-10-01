Дождь на большей части страны: какой будет погода в Казахстане 2 октября

В Карагандинской, на севере, северо-востоке Актюбинской, на востоке Улытауской, на севере Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на востоке Мангистауской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на севере, востоке, в центре Абайской областей сохранится высокая пожарная опасность.
В Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, в Улытауской, на западе, востоке Карагандинской, на юге Абайской, на западе, севере, в центре области Жетысуской, на севере, западе Алматинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3−8, днем 9−14, временами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 4−6, днем 14−16 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 22−24 тепла.
Шымкент: переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер восточный, юго- восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 24−26 тепла.