Дождь на большей части страны: какой будет погода в Казахстане 2 октября

АЛМАТЫ, 1 окт — Sputnik. На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается дождь, на юге страны с грозой, на севере, в горных районах юго-востока ожидаются осадки в виде дождя и снега, прогнозируют синоптики. Лишь на западе, северо-западе республики под влиянием поля повышенного давления ожидается сухая и теплая погода. По Казахстану ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, в горных районах юго-востока страны — туман.