На «Ростов-Арене» проведут первый в истории Кубок России по дрифту

К участию пригласят спортсменов, которые уже продемонстрировали свое мастерство в Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP) и межрегиональной серии RDS Europe.
Квалификационные заезды состоятся 5 октября с 9:45 до 14:15, потом — с 15:30 до 17:50 — планируются парные заезды ТОП-32.
6 октября с 11:10 до 12:15 проведут парад пилотов и автограф-сессию на трассе. После этого с 12:45 до 14:45 и с 15:30 до 17:45 состоятся парные заезды топ-16, топ-8, топ-4 и финалы.
Следить за событиями можно будет с трибун на площадке «Ростов Арены» и в прямом эфире.