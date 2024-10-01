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На «Ростов-Арене» проведут первый в истории Кубок России по дрифту

В Ростове-на-Дону состоится Кубок России по дрифту.

Источник: Комсомольская правда

5—6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону) проведут турнир «Teboil Суперфинал РДС». Участники соревнований поборются за первый в истории Кубок России по дрифту, сообщает портал championat.com.

К участию пригласят спортсменов, которые уже продемонстрировали свое мастерство в Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP) и межрегиональной серии RDS Europe.

Квалификационные заезды состоятся 5 октября с 9:45 до 14:15, потом — с 15:30 до 17:50 — планируются парные заезды ТОП-32.

6 октября с 11:10 до 12:15 проведут парад пилотов и автограф-сессию на трассе. После этого с 12:45 до 14:45 и с 15:30 до 17:45 состоятся парные заезды топ-16, топ-8, топ-4 и финалы.

Следить за событиями можно будет с трибун на площадке «Ростов Арены» и в прямом эфире.