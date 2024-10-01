Лечебная диета «Стол № 5» при болезнях печени и поджелудочной железы: ограничения и меню на неделю

В диете разрешены различные крупы — гречка, овсянка, рис и манка, — которые легко усваиваются и не создают нагрузки на ЖКТ. Их можно готовить на воде или с добавлением молока. Из них делают каши, запеканки или пудинги. Также допускаются макароны из твердых сортов пшеницы, которые содержат больше клетчатки и медленно усваиваются, обеспечивая длительное насыщение, но нельзя есть их каждый день. Бобовые культуры (фасоль, горох, чечевица) содержат много грубой клетчатки, которая тяжело переваривается, вызывает газообразование и метеоризм, что может создать лишнюю нагрузку на ЖКТ и вызвать боли в животе.