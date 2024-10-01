Том Хэмилтон из Aerosmith объявил о первом концерте с новой группой

Басист Aerosmith Том Хэмилтон рассказал в своих социальных сетях, что его новая группа Close Enemies даст свой первый концерт 11 октября в Нашвилле. В состав коллектива также вошли барабанщик Тони Брок, вокалист Чейзен Хэмптон, гитаристы Питер Страуд и Трейс Фостер.
В своем посте Хэмилтон написал: «Привет, мне нужно рассказать вам кое-что о группе под названием Close Enemies, в которой я играю. У нас записана куча хороших песен. Одну из них мы собираемся выпустить очень скоро. Тем временем 11 октября мы выступаем в Нашвилле в заведении под названием Eastside Bowl. Пожалуйста, приходите!».
Позднее басист также добавил, что коллектив много репетирует: «Песни звучат изумительно».
В начале августа этого года культовая рок-группа Aerosmith, выступающая с 70-х, объявила о полном прекращении концертной деятельности. Причиной послужило то, что фронтмен Стивен Тайлер серьезно травмировал свои связки в сентябре 2023-го.