Том Хэмилтон из Aerosmith объявил о первом концерте с новой группой

В своем посте Хэмилтон написал: «Привет, мне нужно рассказать вам кое-что о группе под названием Close Enemies, в которой я играю. У нас записана куча хороших песен. Одну из них мы собираемся выпустить очень скоро. Тем временем 11 октября мы выступаем в Нашвилле в заведении под названием Eastside Bowl. Пожалуйста, приходите!».