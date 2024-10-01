Ушла из дома и не вернулась: в Уфе загадочно пропала молодая женщина

В Уфе пропала 37-летняя Ольга Наймушина. Об исчезновении жительницы столицы Башкирии рассказали волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.
По информации добровольцев, об уфимке нет вестей уже с прошлой недели. В пятницу, 27 сентября, она вышла из дома и не вернулась. Все это время женщина не выходит на связь с родными.
Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза зелено-карие.
Была одета в белый плащ, белую кофту, синие джинсы, черные туфли.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по номерам 112 или 8−800−700−54−52.
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