Комиссия по лженауке РАН раскритиковала призывы запретить теорию Дарвина

Отказ от преподавания теории Дарвина в школе может привести к росту научной безграмотности. В то же время, знакомство с этой теорией «не способствует духовному разложению» больше, чем изучение других научных дисциплин, таких как таблица Менделеева или основы термодинамики. Об этом заявила Комиссия по лженауке при Экспертном совете Российской академии наук (РАН), с текстом заявления которого ознакомился RTVI.
В своем заявлении ведомство подчеркнуло, что на сегодняшний день вопрос о происхождении человека не является предметом споров среди профильных специалистов — биологов, антропологов и палеонтологов, а также не является вопросом веры.
«Теория Дарвина о механизмах возникновения биологического разнообразия является неотъемлемой частью современной теории эволюции, подтверждается экспериментальными наблюдениями, воспроизводится в лабораторных условиях и согласуется с данными из смежных областей», — сказано в заявлении.
Комиссия напомнила, что отказ от преподавания этой теории в школьной программе, как предложил помощник председателя правительства России Муслим Хучиев, приведет к росту научной безграмотности. Хучиев ранее призвал министра просвещения исключить теорию Дарвина из школьных учебников, заявив, что она «ошибочна» и «противоречит религиозному воспитанию».
По мнению Комиссии РАН, отказ от преподавания фундаментальной теории эволюции приведет к увеличению научной безграмотности. Комиссия также отметила, что распространенное утверждение о том, что «все религии признали» ошибочность дарвинизма, не соответствует действительности.
«Здесь достаточно вспомнить официальную позицию католической церкви. Еще в 1950-м году Папа Римский Пий XII заявил, что нет конфликта между христианством и теорией эволюции. А в 1996 году в своем обращении к Папской академии наук Папа Иоанн Павел II подтвердил позицию Церкви, признающую создание человеческого тела через эволюцию», — уточнили в комиссии.
Ранее Патриарх Кирилл заявил, что эволюция не противоречит Божьему замыслу, поэтому он не считает теорию Чарльза Дарвина фактором в антирелигиозных спорах.