Комиссия по лженауке РАН раскритиковала призывы запретить теорию Дарвина

Отказ от преподавания теории Дарвина в школе может привести к росту научной безграмотности. В то же время, знакомство с этой теорией «не способствует духовному разложению» больше, чем изучение других научных дисциплин, таких как таблица Менделеева или основы термодинамики. Об этом заявила Комиссия по лженауке при Экспертном совете Российской академии наук (РАН), с текстом заявления которого ознакомился RTVI.