На Дону осудили водителя за повторное управление авто в состоянии опьянения

В Миллеровском районе водитель дважды сел за руль пьяным. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.
Суд установил, что сотрудники ДПС задержали мужчину за управление автомобилем в состоянии опьянения. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Его приговорили к 10 месяцам условного срока.
— Автомобиль, которым фигурант управлял при совершении преступления, конфискован и обращен в доход государства, — говорится в сообщении.