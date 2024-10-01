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На Дону осудили водителя за повторное управление авто в состоянии опьянения

В Миллеровском районе осудили водителя за повторное управление авто в состоянии опьянения.

Источник: Комсомольская правда

В Миллеровском районе водитель дважды сел за руль пьяным. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Суд установил, что сотрудники ДПС задержали мужчину за управление автомобилем в состоянии опьянения. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Его приговорили к 10 месяцам условного срока.

— Автомобиль, которым фигурант управлял при совершении преступления, конфискован и обращен в доход государства, — говорится в сообщении.