На Дону осудили водителя за повторное управление авто в состоянии опьянения

Суд установил, что сотрудники ДПС задержали мужчину за управление автомобилем в состоянии опьянения. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Его приговорили к 10 месяцам условного срока.