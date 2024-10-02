Где в Калининградской области искать укрытие, когда воют сирены: часть 1, Балтийск

В городе расположено 67 укрытий, где можно спрятаться в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом «Клопс» сообщил директор управления по делам ГО и ЧС Евгений Олешкевич.
Точные адреса Олешкевич не назвал, объяснив, что «это не должно быть в свободном доступе на сайте администрации или сайтах общедоступных каналов». Точное расположение укрытий можно узнать, обратившись в МКУ ГО и ЧС по Балтийскому городскому округу.
По всему городу развешаны ориентиры. Стрелки показывают направление и номер объекта. Такие указатели есть, например, на ул. Ленина, 37; Ушакова, 15 и 22. Просто так в подвал не попасть, на двери написан номер телефона, куда стоит позвонить в случае ЧС.
«Эти укрытия не предусматривают круглосуточное нахождение, — поясняет Олешкевич. — Спрятался, переждал и вышел». Люди могут находиться в подвале до 12 часов, спасаясь от обломков при обрушении этажей — объяснил директор управления.
Лавочки, свечи, воду администрация закупила, но их доставят в укрытия «в течение 12 часов после возникновения угрозы». Воду, продукты питания, документы и лекарства следует взять с собой.
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