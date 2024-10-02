Где в Калининградской области искать укрытие, когда воют сирены: часть 1, Балтийск

По всему городу развешаны ориентиры. Стрелки показывают направление и номер объекта. Такие указатели есть, например, на ул. Ленина, 37; Ушакова, 15 и 22. Просто так в подвал не попасть, на двери написан номер телефона, куда стоит позвонить в случае ЧС.