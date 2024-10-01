В Башкирии незначительно упала заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Башкирии снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, зараженность населения сократилась на 0,5% по сравнению с предыдущей неделей.
Всего за медицинской помощью за последние семь дней обратились 27 152 человека, из них 11 748 — дети. Госпитализация потребовалась 310 жителям Башкирии, остальные лечатся амбулаторно.
Также известно, что по состоянию на 26 сентября от гриппа было вакцинировано 838 тысяч человек.
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