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В Башкирии незначительно упала заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Башкирии заболеваемость гриппом и ОРИ на минувшей неделе сократилась.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, зараженность населения сократилась на 0,5% по сравнению с предыдущей неделей.

Всего за медицинской помощью за последние семь дней обратились 27 152 человека, из них 11 748 — дети. Госпитализация потребовалась 310 жителям Башкирии, остальные лечатся амбулаторно.

Также известно, что по состоянию на 26 сентября от гриппа было вакцинировано 838 тысяч человек.

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