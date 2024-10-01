Жители Донецка оформляют льготную ипотеку и открывают вклады под 20%

— Мои родители живут в другом регионе, и пенсия у них небольшая. Я регулярно их финансово поддерживаю, — рассказал мужчина. — Раньше это было технически сложно, но сегодня я оформил дебетовую карту, и могу сделать перевод им с помощью мобильного приложения всего за несколько секунд, удаленно оплатить их счета за ЖКХ и многое другое.