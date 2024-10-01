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Жители Донецка оформляют льготную ипотеку и открывают вклады под 20%

Уже 1000 предпринимателей открыли счета в Донецке.

Источник: Комсомольская правда

В центре Донецка, на улице Ильича, 4, открыли 31-й по счету в ДНР и второй полноформатный офис «Сбербанка» в городе. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

— Мы работаем в ДНР уже три месяца. Самые популярные услуги у десятков тысяч местных жителей — это открытие счета, подключение мобильного приложения, оформление карт и вкладов, — рассказал председатель Юго-Западного банка «Сбербанка» Анатолий Песенников.

По словам Анатолия Песенникова, в этом году банк продолжает активно развивать сеть офисов, чтобы еще больше людей смогли получить доступ к современным и удобным продуктам и сервисам.

— Недавно в Донецке открылось первое полноформатное отделение банка, и по его востребованности очевидно, что люди ждут роста сети банка. Так что новый офис в Донецке будет пользоваться популярностью, — уверен глава ДНР Денис Пушилин.

Фото: Наталия Кушнир

Удобство полноформатного офиса уже оценил Артем Архипов.

— Мои родители живут в другом регионе, и пенсия у них небольшая. Я регулярно их финансово поддерживаю, — рассказал мужчина. — Раньше это было технически сложно, но сегодня я оформил дебетовую карту, и могу сделать перевод им с помощью мобильного приложения всего за несколько секунд, удаленно оплатить их счета за ЖКХ и многое другое.