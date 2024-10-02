Власти Калининграда объяснили вечернее отсутствие автобусов острой нехваткой водителей

В Калининграде — острая нехватка водителей автобусов, из-за этого транспорт ходит плохо. Об этом, отвечая на вопрос горожанина, сообщили представители мэрии в комментариях на страничке губернатора.
Калининградец написал о том, что с Южного вокзала в будний день по полчаса приходится ждать автобус, чтобы уехать в Балтрайон, особенно после 6 вечера.
«Перевозчики объясняют недовыпуск на линию автобусов острой нехваткой водителей, они начинают работу с шести утра, к вечеру вырабатывают максимально разрешенный срок за рулем и поочередно сходят с маршрутов, потому что резерва водителей на вечерние рейсы нет».
Отмечается, что «предпринимаются меры для стабилизации работы транспорта». Это обучение водителей и ввод разрывных графиков работы водителей для обеспечения рейсов по вечерам.