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Власти Калининграда объяснили вечернее отсутствие автобусов острой нехваткой водителей

Резерва шоферов на вечерние рейсы просто нет.

В Калининграде — острая нехватка водителей автобусов, из-за этого транспорт ходит плохо. Об этом, отвечая на вопрос горожанина, сообщили представители мэрии в комментариях на страничке губернатора.

Калининградец написал о том, что с Южного вокзала в будний день по полчаса приходится ждать автобус, чтобы уехать в Балтрайон, особенно после 6 вечера.

«Перевозчики объясняют недовыпуск на линию автобусов острой нехваткой водителей, они начинают работу с шести утра, к вечеру вырабатывают максимально разрешенный срок за рулем и поочередно сходят с маршрутов, потому что резерва водителей на вечерние рейсы нет».

ответили в мэрии

Отмечается, что «предпринимаются меры для стабилизации работы транспорта». Это обучение водителей и ввод разрывных графиков работы водителей для обеспечения рейсов по вечерам.